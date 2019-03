publié le 05/03/2019 à 07:51

Le bureau exécutif de La République En Marche s'est réuni pour parler de laïcité. La réunion a été décidée après la comparaison du député Aurélien Taché entre le fouloir et le serre-tête, même si le député s'est excusé pour ces propos. Pourquoi ce sujet divise-t-il profondément la majorité ?



Pour deux raisons. Par l'histoire politique de La République En Marche, sa très courte histoire politique. Et, deuxième raison : à cause de son fondateur, son chef. Emmanuel Macron qui n'est jamais franchement clair et dont on attend toujours un grand discours sur la laïcité.

Ce qui complique ces questions. C'est aussi qu'on parle de laïcité pour en fait parler de l'islam, de l'islam dans la République. C'est un sujet hautement inflammable et en particulier pour la majorité. Qu'est-ce qui explique dans l'histoire politique d'En Marche, ces divisions ?

Parti socialiste, laïcards et laïcité ouverte

Parce qu'il y a de tout chez En Marche. Vous me direz que c'est une évidence. C'est le "et de droite et de gauche". Il y a des gens qui viennent du Parti socialiste. C'est le cas du député Aurélien Taché, plutôt irrité quand on dit de l'islam qu'elle a quelques soucis avec la République.



Il y a des laïcards, irrités quand Emmanuel Macron dit qu'il veut réparer le lien entre l'Église catholique et l'État. Il y a aussi des élus qui viennent du Parti socialiste, tendance Manuel Valls qui craignent par dessus tout le communautarisme. Et puis il y en a d'autres qui viennent de la droite et qui prônent pour certains une laïcité plus ouverte, façon Nicolas Sarkozy.



Dans ces familles d'origine gauche ou droite, il y a des points de vue divergents. Vous voyez qu'avec ça, vous pouvez difficilement avoir une position, une ligne claire. La réunion d'hier-soir à La République En Marche. Elle n'avait pas pour but de remettre Aurélien Taché dans le droit chemin. Elle avait pour but de déminer un débat interne sur la laïcité que va organiser le parti présidentiel, dans 15 jours.

Pas de corpus idéologique chez En Marche

Mais quelle est la position de La République En Marche sur ce questions ? Il n'y en a pas. Et ce n'est pas une question de liberté de conscience, d'un domaine ou chacun pense ce qu'il veut. Non, c'est qu'il n'y a pas de doctrine, de corpus idéologique, personne ne sait quelle est la position d'En Marche. Et c'est encore ce qu'a confirmé à la réunion d'hier soir, Stanislas Guérini le patron d'En Marche.



La raison en est simple. Il n'y pas d'histoire commune suffisamment forte pour que se dégage une ligne sur ce sujet. Tout cela montre au grand jour que cette majorité est d'abord composite. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'actualité reparle du voile ou de l'islam. Il y a des crispations. C'est un peu à l'image de la société française. La laïcité, l'islam divisent profondément.

Plusieurs avis

Mais alors justement, est-ce vraiment un problème qu'ils ne soient pas tous d'accord ? Oui, parce que c'est un sujet qu'il faut traiter sur lequel il faut une position publique claire. Sinon les musulmans les plus radicaux, les plus politiques profitent de ces non-dits et de ces faiblesses.



Quand on voit des petites filles à qui on impose de porter le voile, des jeunes femmes qui veulent se baigner habillées dans des piscines. Il faut y apporter des réponses. Emmanuel Macron a promis, il y a un an, une organisation de l'Islam de France pour contrer la radicalisation.

Pour l’instant, il n’y a pas de concret. C'est la même chose pour le grand discours sur la laïcité du président de la République. C'est devenu l'arlésienne du quinquennat. Pourtant, le chef de l'État a consulté sur le sujet. Il l'a même évoqué plusieurs fois. En fait, Emmanuel Macron parle par petite touche à chaque religion. Ce qui est embêtant, c'est que si vous voulez résumer ou synthétiser ses propos. C'est presque impossible. Pourquoi ?



Parce qu'Emmanuel Macron dit devant chacun, ce qu'il veut entendre. Et quand il consulte, c'est un grand classique sur tous les sujets. Ceux qui était autour de la table à l'Élysée sont incapables de dire à la sortie ce que pense vraiment Emmanuel Macron. C'est ce qui handicape En Marche dans son fonctionnement jusque-là très verticale. Quand Emmanuel Macron n'est pas clair, son parti ne s'est pas quoi penser.