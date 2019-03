publié le 10/03/2019 à 15:08

"Une laïcité exigeante". C'est ce que prône Éric Ciotti lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 10 mars. Le député Les Républicains estime qu'"il faut changer une certaine complaisance avec la montée du communautarisme".



Et d'ajouter : "Concrètement, on adopte une position très ferme. Aujourd'hui, il y a une neutralité pour les agents. J'ai fait déposer une proposition de loi pour faire en sorte que les usagers des services publics soient invités par la loi à observer une neutralité. On impose pas aux autres ses appartenances religieuses".

Éric Ciotti appelle Emmanuel Macron "à intervenir dans ce débat". "On ne peut pas laisser monter ce communautarisme. Il y a dans les rangs d'En Marche, une tendance prisonnière du communautarisme qui refuse toutes formes de laïcité (...) Je souhaite qu'il érige des digues contre le communautarisme".