Après la polémique provoquée par la commercialisation d'un "hijab de running" par la marque française Decathlon, Xavier Rivoire, le directeur de la communication de l'enseigne sportive, a annoncé sur RTL mardi 26 février faire marche arrière et renoncer à ce projet, "jusqu'à nouvel ordre".



Une décision qui n'est pas raisonnable selon Abdallah Zekri, président de l'observatoire national contre l'islamophobie, délégué général du CFCFM, le Conseil Français du Culte Musulman : "Ce n'est pas courageux de leur part d'avoir rétrogradé (...) Il y a eu une pression, il (le magasin) a cédé à tous les racistes de tous bords, et à toutes les personnes qui passent leur temps à stigmatiser les femmes musulmanes".

Pour rappel, en France, le voile intégral est interdit depuis 2010. Pour Abdallah Zekri, Decathlon n'était pas du tout hors-la-loi avec la commercialisation du hijab : "Il a eu tort de faire machine arrière (...) Nous sommes dans un pays de liberté. Le voile intégral est interdit. Le reste, c'est toute la liberté" de ces femmes musulmanes.

Pour Abdallah Zekri, c'est avant tout une affaire de respect de la liberté de chacun plutôt qu'une affaire de religion. "Moi, je suis pour les femmes qui se battent pour ne plus porter le voile ; je me battrai avec elles. Mais je battrai aussi aux côtés de celles qui veulent porter le voile. Qu'on arrête avec cela".

De son côté, Zineb El Rhazoui, journaliste, déclare faire partie des personnes qui souhaitent "voir les femmes s'émanciper de cet accoutrement d'apartheid". Si elle admet la liberté de toute personne de faire du sport avec l'habit qu'elle souhaite, elle dénonce en revanche la normalisation d'un article religieux, "qui tend à faire disparaître le corps de la femme", dans un magasin de sport.



"Si certaines souhaitent porter ce type de cagoule ou de couvre-chef, grand bien leur fasse, mais à ce moment-là, que ce genre d'articles soient vendus dans des magasins religieux spécialisés en vente d'articles religieux et d'accoutrements religieux. Et non pas dans un magasin qui vend des articles de sport, car le voile n'est et ne sera jamais un vêtement de sport".



"Porter le voile n'est pas une race, aucune race ne naît avec un foulard sur la tête", ajoute-t-elle. "Aujourd'hui il y a un combat mené par les femmes à travers le monde, et très courageusement par les Iraniennes, les Algériennes, les Saoudiennes, pour s'émanciper de ce vêtement".