publié le 04/03/2019

Les jeunes filles qui portent le voile comparées à celles qui portent un serre-tête. Cette comparaison hasardeuse a été faite par le député La République En Marche, Aurélien Taché, sur France 5.



Interpellé sur son avis, l'élu du Val-d'Oise a préféré répondre : "Vous me posez la question pour une jeune fille de douze ans qui porterait le voile et serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique, une jeune fille à qui on mettrait un serre-tête ? Bien sûr que non".

Invitée de RTL ce lundi 4 mars, Valérie Pécresse s'en est pris à Aurélien Taché. "Il est bien davantage communautariste que républicain (...) La volonté de radicaliser le débat est extraordinairement dangereuse. Je suis très inquiète de voir qu’un certain nombre de personnes de La République En Marche partagent cette vision".

La présidente de la région Île-de-France revient sur la polémique sur la commercialisation d'un "hijab de running" par Decathlon. "Ça n’est pas la vision de la femme que nous voulons défendre parce que le voile a une signification religieuse mais politique. Il instaure une soumission des femmes par rapport aux hommes", explique-t-elle.