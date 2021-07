La sénatrice Esther Benbassa (EELV) accusée de harcèlement par des collaborateurs

La sénatrice EELV Esther Benbassa est accusée de harcèlement par des collaborateurs. Tous évoquent un climat de "terreur" instauré par la sénatrice, fait de pressions, de chantage à l'emploi et d'humiliations systématiques, souvent à l'occasion de mails, individuels ou collectifs, et de SMS.

Comme le révèle Médiapart dans une enquête publiée et relayée par l'AFP, les témoignages de huit anciens collaborateurs et six anciens étudiants que l'élue employait à l'École pratique des hautes études sont éloquents. Une ancienne collaboratrice l'accuse également d'avoir tenté de lui faire reporter une opération médicale importante aux poumons sous prétexte d'un agenda politique chargé au moment de la réforme des retraites, en 2020.

Un autre collaboratrice lui reproche d'avoir fait pression pour qu'il vienne travailler au cabinet en plein confinement et alors que les règles du Sénat stipulaient que la présence sur place ne devait être qu'exceptionnelle. De son côté, Esther Benbassa dénonce une enquête à charge :"il y a du ressenti, je le respecte, mais cet article est à charge", a déclaré la sénatrice à l'AFP.

Une réunion d'urgence dès ce jeudi soir

Conséquence de l'ampleur que cette affaire a pris, EELV n'a pas tergiversé et a publié un communiqué sur twitter dans lequel le parti "prend toute la mesure des accusations portées à l'encontre d'Esther Benbassa. Les témoignages rapportés sont graves... Le groupe se réunit ce soir (jeudi) pour prendre toutes les mesures qui s'imposent".

Dans un autre communiqué de "soutien aux victimes de harcèlement", le syndicat CGT des collaborateurs parlementaires a souligné que "la profession, du fait de son lien avec la politique et les rapports de pouvoir, est bien souvent trop entachée par ce type de violence".