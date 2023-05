À La Réunion, Élisabeth Borne rattrapée par les mêmes préoccupations qu'en métropole

Le décor change, il est beaucoup plus vert et sauvage, mais le scénario reste exactement le même. Un comité d'accueil constitué d'une soixante de personnes munies de casseroles attendait Élisabeth Borne à l'aéroport de La Réunion, ce jeudi 11 mai. La Première ministre ne les a toutefois pas attendus, car son cortège a emprunté une autre route pour les éviter, même si elle répète qu'elle est bien là pour être "au contact" des Français.

"Je viens seulement d'arriver, mais je vous rassure, nous aurons plein de moments de contacts et pas forcément avec des gens qui trouvent que tout va bien, a-t-elle ainsi assuré dans la foulée. Je suis précisément là pour écouter ce qui va et ce qui ne va pas..."

Ce qui ne va pas, elle en a eu un aperçu dans la commune de Salazie, l'une des plus pauvres de l'île, où le chômage flirte avec les 50%. Et le constat est assez clair : "nous, nous ne voulons pas d'assistanat, lâche un homme. Nous sommes des bosseurs, des travailleurs et nous voulons que nos entreprises réussissent. Le souci, poursuit-il, c'est que tout le monde est dans la détresse."

Chômage, inflation, service public... Pour son premier voyage en Outre-mer, Élisabeth Borne n'est finalement pas dépaysée.

