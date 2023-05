Démission du maire de Saint-Brévin : "Très choquant" pour Élisabeth Borne qui promet de "mieux protéger" les élus

Élisabeth Borne a jugé "très choquant" l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin-les-Pins en lien avec le déménagement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, qui a provoqué sa démission, et a promis de "mieux protéger" les élus. La Première ministre a également indiqué qu'elle allait proposer à Yannick Morez de le recevoir la semaine prochaine.

"Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien", a déclaré la Première ministre depuis Salazie, près de Saint-Denis de la Réunion où elle a entamé une visite de trois jours. Après que l'élu de cette commune de Loire-Atlantique s'était plaint du "manque de soutien de l'État" dans cette affaire, Élisabeth Borne a aussi dit sa volonté de "mieux protéger les maires", de "renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner".

Une montée d'extrémismes

Le fait que cet incendie soit lié au déménagement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile "montre qu'il y a une montée d'extrémismes dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet", a ajouté la cheffe du gouvernement.

Elisabeth Borne a assuré qu'apporter "des bonnes réponses", "la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées des extrémismes". Saint-Brévin-les-Pins est, depuis plusieurs mois, le centre de tensions consécutives à un projet de déplacer près d'une école élémentaire le Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) qui avait ouvert dans la station balnéaire en 2016 après le démantèlement de la "jungle de Calais".

Plusieurs manifestations contre ce projet y ont été organisées à l'appel de l'extrême droite, en particulier de la mouvance de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info