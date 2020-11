publié le 03/11/2020 à 08:48

Des dizaines de millions d'Américains se rendent mardi aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden lors d'une élection présidentielle historique dans une Amérique divisée plus que jamais.

Les opinions et les systèmes politiques sont très différents entre la France et les États-Unis. Mais il y a des ponts. D’abord pour les techniques de campagne, la façon de saisir l’air du temps. Je vous ramène un instant, 46 ans en arrière en 1974. Valery Giscard d’Estaing s'est largement inspiré de Kennedy pour la maîtrise de son image et pour utiliser un outil formidable de l’époque : la télévision. Une influence décisive notamment face à son adversaire François Mitterrand dans le tout premier débat télévisé d’entre-deux tours.

Depuis, les partis français n’ont jamais cessé d’aller regarder ce qui se faisait aux États-Unis : les meetings géants, le porte-à-porte, le ciblage des électeurs jusqu’aux réseaux sociaux. Tous les grands partis envoient des observateurs Outre-Atlantique pour importer en France ce qui fera la différence à la prochaine élection. Est-ce vrai aussi dans l’autre sens ?

Un parallèle entre les États-Unis et la France ?

Qui a dit : "J’ai inspiré Barack Obama" ? Ségolène Royal. C’est vrai que des membres de l’équipe du candidat Obama étaient venus en France pour voir ce que faisait en 2006 Ségolène Royal avec son réseau Désir d’avenir. Un Facebook politique avant l’heure pour mobiliser ses électeurs... La campagne de 2008 aux États-Unis sera la première effectivement qui fera appel à des algorithmes pour taper aux bonnes portes pour convaincre les électeurs.

Ces techniques, nous les retrouverons en France aussi en 2012. Mais peut-on établir des comparaisons entre les élections ? Les Américains sont fatigués de Donald Trump. Quatre ans à bousculer tout le monde, tout le temps, tous les jours. Sur la forme, pas sur le fond, le parallèle peut être établi avec 2012. Nicolas Sarkozy avait pendant dix ans occupé l'espace matin, midi et soir. Les Français n’en pouvaient plus.

L'autre similitude sera peut-être une campagne très dure et éprouvante





D’ailleurs, c’est assez drôle. François Hollande, il y a quelques semaines, nous a confié : "Si j’ai un conseil pour Joe Biden, surtout, qu’il continue de ne rien dire". C’est un expert qui parle… François Hollande avait basé toute sa campagne sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Que peut-on retrouver en 2022 de ces élections américaines ? Un pays divisé, il y a deux Amériques qui s’affrontent. Nous l’avons entendu dans les reportages de nos correspondants.

En France, le pays se divise chaque jour un peu plus, selon une vision très macroniste entre les gens en colère et les gens raisonnables. Un choc Macron / Le Pen semble se profiler sans que ne se pointe d’alternative pour le moment. L’autre similitude sera peut-être une campagne très dure et éprouvante.

Emmanuel Macron craint plus que jamais, il nous l’a confié à la rentrée, une avalanche de fake news téléguidée par des puissances étrangères. Une campagne abjecte et un clivage marqué comme jamais. C’est sans doute, ce que nous vivrons après les États-Unis en 2022.