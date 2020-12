La popularité de Macron et Castex en baisse de deux points, selon notre sondage

Emmanuel Macron et Jean Castex, le 14 juillet 2020

publié le 18/12/2020 à 06:46

Le couple exécutif semble pâtir de la morosité ambiante à l'approche de fêtes de fin d'année placées sous le signe d'une pandémie de Covid-19, qui paraît ne jamais vouloir se terminer. Emmanuel Macron et Jean Castex perdent ainsi chacun deux précieux points de popularité au mois de décembre 2020, selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange, publié vendredi 18 décembre 2020. Avec 40% d'opinions favorables, le locataire de l'Élysée devance légèrement son Premier ministre (38%).

L'ancien maire de Prades marque une nouvelle baisse après celles enregistrées les mois précédents. Au total, Jean Castex aura perdu 18 points de popularité depuis sa nomination à Matignon. Si la courbe est plus erratique concernant Emmanuel Macron, ce dernier se maintient bon an, mal an au même niveau depuis le début de la crise sanitaire.

Édouard Philippe ne connaît pas la crise

Certains membres du gouvernement suivent la même tendance. Ainsi, le ministre de la Santé Olivier Véran voit sa cote d’influence diminuer de 4 points (24%). Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, échoue de son côté à 19% d'opinions favorables (-2 points), lâché par les sympathisants de droite (32%, -12 points).

Édouard Philippe ne connaît quant à lui pas la crise. L'ancien Premier ministre, désormais maire du Havre, capitalise au contraire sur son image de bon capitaine durant le premier confinement et reste éloigné des polémiques actuelles. 44% des Français souhaitent qu'il ait de l'influence à l'avenir en politique. Un bon capital sympathie avant la présidentielle de 2022.