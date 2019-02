publié le 13/02/2019 à 20:19

Édouard Philippe face à 10 Français. Le Premier ministre va répondre aux questions des citoyens lors de La Grande Explication diffusée ce mercredi 13 février sur LCI, en partenariat avec RTL et Le Figaro.



Pendant deux heures, le chef du gouvernement sera notamment invité à dresser un premier bilan du grand débat, lancé le mardi 15 janvier dernier et qui doit se poursuivre jusqu'à la mi-mars.

Pouvoir d’achat, retraites, service public, France rurale ou encore rôle des élus feront partie des thèmes abordés par les Français invités. L'émission débutera à 20h45 et sera présentée par David Pujadas, avec la participation d'Élizabeth Martichoux de RTL, et Yves Thréard du Figaro.

Il vous est d'ailleurs encore possible de participer à cette soirée grâce à notre partenaire Make.org, acteur majeur de Civic Tech Française, en soumettant vos propositions pour améliorer la situation du pays. À l'issue de l'émission, un sondage de l'institut Harris Interactive révélera l'opinion des Français concernant les réponses apportées par Édouard Philippe, durant ses prises de parole.

Découvrez les 10 Français invités

1. Ingrid Levavasseur - Cette aide-soignante originaire de l'Eure est l'une des figures emblématiques des "gilets jaunes". Ingrid Levavasseur a annoncé le mercredi 23 janvier vouloir mener une liste aux élections européennes du printemps 2019, celle du "Ralliement d'initiative citoyenne" (RIC). Elle interviendra durant l’émission sur le pouvoir d’achat/les salaires.



2. Fabrice Schlegel - Chef d’entreprise à Dole dans le Jura, Fabrice Schlegel est un ancien "gilet jaune" âgé de 46 ans. Le Jurassien a mis en place une association "qui aidera les plus fragiles d’entre nous", selon La Voix du Jura. S’il a affirmé, via les réseaux sociaux, n’avoir aucune ambition politique particulière que ce soit au niveau départemental ou régional, il interviendra dans l’émission sur la défiance des élus.



3. Alexandre Callet - Ce restaurateur de 33 ans travaille à Rueil-Malmaison. Il a fondé son site internet Alerte Financement, qui permet aux chefs d'entreprise de signaler un refus de crédit bancaire. Alexandre Callet interviendra sur le thème de la pression fiscale.



4. Anne Ruffet-Sciard - À 39 ans, elle est architecte d’intérieur au Blanc dans le département de l’Indre. Mariée et mère de 3 enfants, elle a fondé en 2009 Asdesign, une agence d’architecture intérieure, spécialisée dans l’image de marque, le luxe et la rénovation. Elle interviendra face au Premier ministre sur les territoires et la "France rurale".



5. Justine Dumontier - Cette assistante-ingénieure de recherche (contractuelle) est âgée de 29 ans et mère d’un enfant. Par manque de transports en commun, elle parcourt chaque jour avec sa voiture 120 kilomètres aller/retour pour se rendre sur son lieu de travail. Elle interrogera donc Édouard Philippe sur les routes.



6. Simone Rossi - À 88 ans, cette retraitée est la personne la plus âgée, invitée à questionner le chef du gouvernement. Ex-vendeuse de prêt à porter puis ancienne salariée d’une association de quartier, cette habitante de Sausset-les-Pins, près de Marseille, interviendra sur la question des retraites.



7. Françoise Flejou - À 57 ans, cette habitante de Pleyber-Christ, en Bretagne, est chauffeur-livreur et mère de 3 enfants. Elle interviendra sur la question de l’emploi et du chômage.



8. Pierre Prim - Professeur d’éducation physique dans un lycée professionnel, syndiqué SNEPS, à Béziers, Pierre Prim est père d’un enfant. Son appétence pour l’enseignement du handball et de la danse contemporaine lui ont permis de réaliser des projets visant à ce que les élèves associent rencontres (sportives et/ou artistiques) et travail de groupe. Il interviendra sur la justice fiscale et les services publics.



9. Jordan Gallea - À 22 ans, Jordan Gallea est étudiant en histoire et volontaire en service civique à l’université d’Albi et est le plus jeune des 10 Français qui poseront leurs questions au Premier Ministre. Habitué des débats, il interviendra sur le thème de l’écologie.



10. Muriel Laridon – Cette habitante d’Orvault, dans le département de Loire-Atlantique est une ancienne aide à domicile, désormais à la retraite. Elle interviendra sur l’immigration et la laïcité.