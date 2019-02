Deuxième différence : la gestuelle. Le chef de l'État se lève, se met systématiquement au centre de la salle et pose la veste au bout de la troisième heure. Édouard Philippe reste impassible sur sa chaise. Troisième différence : Emmanuel Macron a réponse à tout. Absolument tout et au besoin, il devient conseiller de la CAF, de la Sécu ou des impôts. Son premier ministre, lui, reconnaît ne pas avoir réponse à tout.

Première différence de taille : Emmanuel Macron parle plus de la moitié du temps. Édouard Philippe , lui, fait des réponses bien plus courtes et n'hésite pas à se moquer du président. L'humour, Emmanuel Macron , s'y essaye aussi.

VIDÉO - Macron et Philippe au grand débat : décryptage de 2 styles bien différents

Emmanuel Macron et Édouard Philippe multiplient les rencontres avec les Français et les débats de plusieurs heures. Qui parle le plus longtemps ? Qui use le plus de l'humour ? Décryptage.

