et Léa Stassinet

publié le 24/03/2019 à 13:23

"Quand quelqu'un de gauche parle, il explique que la gauche s'est trompée parce qu'elle ne l'a pas suivi. Moi j'ai l'honnêteté de m'inclure dans la critique". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 24 mars, Raphaël Glucksmann a tenté d'expliquer pourquoi la gauche était aussi fracturée et basse dans les sondages, à quelques semaines des élections européennes.



Pour le candidat de cette liste soutenue par le Parti socialiste, le constat est implacable : "Cette gauche a délaissé les classes populaires et s'est sentie plus à l'aise en discutant dans des sommets de progressistes avec les progressistes new-yorkais, mais je m'inclus dans cette critique", martèle le cofondateur du mouvement politique Place publique.

"Le problème c'est qu'aucun d'entre eux ne dit jamais 'j'ai eu tort, on s'est trompé', et la vérité c'est que la gauche s'est trompée depuis 30 ans". Là encore, l'essayiste s'inclut dans cet amer bilan.

"Je m'inclus dans cette faillite du logiciel de cette gauche qui a placé les libertés individuelles au-dessus de tout et qui a oublié tout projet d'émancipation collective et sociale, de cette gauche qui n'arrive plus à parler au peuple depuis 30 ans", conclut Raphaël Glucksmann.