publié le 21/03/2019 à 09:00

L'Europe est un des engagements majeurs de longue date de Ségolène Royal, invitée de RTL. Ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007, voir le parti socialiste (PS) s'effacer au profit de Raphaël Glucksmann ne la "choque pas". "Je trouve que les critiques venues de ceux qui ont dirigé le parti pendant plus de 10 ans et qui sont responsables aussi de la situation de parti socialiste (...) doivent être appelés à plus de retenue", déclare-t-elle.



"Ce qui est important ce sont les militants, les citoyens, les idées du parti socialiste. C'est pas défendre coûte que coûte un appareil (politique). Cet appareil est exténué" a-t-elle confié. "À un moment la SFIO a disparu pour créer le parti socialiste. Je pense qu'on est dans cette phase là" affirme-t-elle. "Faire venir vers le parti socialiste, des hommes et des femmes qui ont envie de participer au débat d'idée, de renouveler le logiciel du parti socialiste, c'est très positif" explique-t-elle.

"Je crois qu'il ne faut pas que, pendant la campagne européenne, les listes qui sont pro-européennes soient trop violentes ou que la campagne ne dégénère parce que demain il va falloir nouer des alliances qui vont permettre à l'Europe de fonctionner" a-t-elle déclaré. L'avenir de l'Europe et les conditions des alliances possibles détermineront le choix de l'ancienne ministre dans les élections européennes