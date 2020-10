La cote de popularité de Macron progresse, celle de Castex continue de baisser

Emmanuel Macron et Jean Castex portent un masque le 14 juillet 2020 à Paris

publié le 23/10/2020 à 06:03

Malgré le contexte de la crise sanitaire, la cote de popularité d'Emmanuel Macron auprès des Français grimpe. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange réalisé du mercredi 21 au jeudi 22 octobre, la popularité du chef de l'État a progressé de 4 points en octobre et 42% des Français déclarent désormais avoir "une bonne opinion de lui". À l'inverse, celle de son Premier ministre Jean Castex continue de baisser et perd 3 points (45%).

Dans le détail, Emmanuel Macron a principalement regagné des points auprès des sympathisants Les Républicains (LR), qui sont désormais 58% a apprécié son action (+18 points en un mois) tandis que les opinions défavorables ont reculé de 5 points (57%). L'écart entre la cote de popularité du président de la République et celle du Premier ministre continue donc de se réduire et n’est désormais plus que de 3 points, contre 17 juste après la nomination de Jean Castex.

54% des Français déclarent avoir "une mauvaise opinion" à l'égard du Premier ministre, à qui certains reprochent de "davantage parler plutôt qu’agir" quand d'autres "regrettent explicitement Édouard Philippe".

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 21 au 22 octobre 2020. Échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L'écart entre la cote de popularité d'Emmanuel Macron et celle de Jean Castex continue à se réduire Crédit : BVA pour RTL