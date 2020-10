La popularité de Macron reste stable tandis que celle de Castex chute

publié le 18/10/2020 à 04:08

Avec 38% d'opinions positives, la popularité d'Emmanuel Macron reste stable. À contrario, celle de son Premier ministre Jean Castex perd 6 points en un mois et s'établit désormais à 39%.

Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, la popularité du président de la République se stabilise. Le taux de mécontents de l'action d'Emmanuel Macron perd deux points et s'élève désormais à 60%. 2% des personnes sondées ne se prononcent pas.

De son côté, le chef du gouvernement souffre en revanche d'une nette hausse de mécontents à propos de son action : 52% des sondés, soit une augmentation de six points depuis septembre. À noter qu'en trois mois, le Premier ministre est passé d'un taux de satisfaction de 55 à 39%. L'étude révèle également que 67% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2017 accordent désormais leur confiance à Jean Castex.

Ce sondage a été réalisé en ligne et par téléphone du 9 au 15 octobre auprès d'un échantillon représentatif de 1.937 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur s'échelonne entre 1 et 2,2 points, précise l'hebdomadaire.