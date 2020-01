La circulaire Castaner, "une sombre manœuvre politicienne", estime Jacob

publié le 31/01/2020 à 18:57

La "circulaire Castaner" a été en partie suspendue ce vendredi 31 janvier. Une "belle victoire" a réagi Christian Jacob sur RTL. Pour le chef de file des Républicains, ce texte représentait "une sombre manœuvre politicienne visant à écarter 54 % des Français de l'analyse des résultats".

Le deuxième élément soulevé par le Conseil d'État, insiste le député, c'est "une atteinte à la sincérité du scrutin" par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il dénonce une volonté inédite de "détourner les résultats" : "De la part d'un Premier ministre et d'un ministre de l'Intérieur, je pense qu'on n'avait jamais vu une chose pareille".

"C'est vraiment choquant", insiste-t-il, et la réaction du Conseil d'État est une vraie satisfaction. "Camouflet" indiscutable pour les deux ministres, il poursuit : "Quand on refuse de prendre en compte plus de la moitié des votes exprimés par nos compatriotes, ce n'est pas rien (...) Pour les autres, on a créé cette nuance 'divers centre' qui permet à LaREM de s'approprier une très grande majorité des résultats".

À propos du choix de Christophe Castaner de modifier son texte, Christian Jacob se dit "heureux" qu'il prenne acte de la décision "sans ambiguïté" du Conseil d'État. "Maintenant je pense que le plus sérieux pour eux serait d'arrêter ce type de manœuvre", a-t-il estimé.

Selon lui, à l'approche des élections municipales, "il y a objectivement un vent de panique mais il y a vraiment la volonté de maquiller les résultats et de ne pas prendre en compte l'expression des Français". Dans ce contexte, il considère qu'Édouard Philippe ne peut "pas faire autrement" que de présenter sa candidature à la mairie du Havre. "S'il refuse l'obstacle, il faut qu'il se mette au scrabble ou qu'il achète des romans policiers", ironise-t-il.

Concernant la réforme des retraites, il assure que son parti a "une ligne très claire". Ce qui est "inacceptable" et "représente un déni de démocratie de la part du Premier ministre, c'est de présenter cette réforme et de ne pas présenter le budget et son financement". Selon lui, ce budget de "300 milliards d'euros" représente "15 % du produit intérieur brut de la France".

Vigilant, il indique que "nous resterons sur notre ligne, avec nos propositions. Nous sommes les seuls à avoir fait un vrai contre-projet, nous le défendrons mais nous ne serons pas dans une logique d'obstruction pour l'obstruction".