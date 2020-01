et Cassandre Jeannin

publié le 23/01/2020 à 08:18

"Je ne peux pas accepter ce spectacle de violences qui abaisse notre pays, ce soulèvement partisan et la violence sociale de ceux qui veulent allumer partout des feux de haine et de discorde", a déclaré Nicolas Sarkozy. Ces mots reflètent un "sentiment de forte inquiétude" et "c'est un constat de la situation", déclare ce jeudi 23 janvier sur RTL Chritsian Jacob, le président du parti Les Républicains.

Christian Jacob "condamne cette violence" et indique que "l'autorité de l'état doit revenir". Néanmoins, il considère "qu'il y a une responsabilité du gouvernement", avec "une forme d'arrogance et de mépris dans l'exercice du pouvoir". "Les gens se disent 'la violence n'est-elle pas le seul recours ?' et c'est ça qu'il faut bloquer, ajoute-t-il, Emmanuel Macron ne peut pas rester silencieux vis-à-vis de cette situation".

Sur la sécurité et l'insécurité en France, "le sujet aujourd'hui c'est la baisse de l'équipement" selon le président LR. Concernant l'antisémitisme, "c'est scandaleux" déplore-t-il, "nous avons été force de proposition, jamais nous n'avons été entendus (...) c'est le reproche que je fais" à ce gouvernement.