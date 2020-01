publié le 29/01/2020 à 12:02

En pleine campagne des municipales, c’est une circulaire qui tombe opportunément d’après l’opposition : le texte signé du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner prévoit de ne plus attribuer de nuances politiques aux candidats dans les communes de moins de 9.000 habitants. Est-ce bien légal ? Plusieurs recours ont été déposés : ils seront examinés, mercredi 29 janvier, par le Conseil d’État.

Jusqu’à présent, dans les communes de plus de 1.000 habitants, quand la tête de liste ne revendique pas sa couleur politique, c’est la préfecture qui attribue l’étiquette, divers droite ou divers gauche. Or, la circulaire de Christophe Castaner a changé l’échelle : cette règle ne s’appliquera qu’aux seules communes de plus de 9.000 habitants, soit 3% seulement des communes françaises. Le problème, d’après plusieurs experts, cette décision remet en cause un droit fondamental, celui de connaître l’affiliation politique des candidats. 97% des communes, soit la moitié du corps électoral, seraient gouvernées par des maires sans étiquette.



Aux sorties des urnes, les résultats ne pourraient pas être comptabilisés en faveur de l’un ou de l’autre camp, de quoi, selon l’opposition gonfler artificiellement le score du parti du président Emmanuel Macron, beaucoup mieux implanté dans les grandes villes. Un mauvais procès, rétorque Christophe Castaner. Il affirme, au contraire, qu’aujourd’hui, l’attribution de l’étiquette revient arbitrairement au préfet parfois même contre l’avis de la municipalité élue.