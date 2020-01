publié le 27/01/2020 à 18:30

Si vous étiez élu maire de votre ville, quelle serait votre proposition phare ? RTL vous donne la parole à quelques semaines des élections municipales. Devenez acteur de votre ville et de votre commune : quelles sont vos idées, vos mesures pour améliorer le quotidien des habitants de votre ville ? Transports, sécurité, environnement, commerce, logement, santé, culture... Vous maire de France, que feriez-vous ?

Tous les jours, Pascal Praud sélectionnera une proposition d'un auditeur et en débattra avec vous à l'antenne de RTL dans son émission Les Auditeurs ont la parole.

Et pour aller plus loin, RTL.fr lance aussi son podcast Moi, maire, à partir de vos idées. Une fois par semaine, la rédaction de RTL sélectionnera une proposition d'un auditeur et vous propose en ligne un éclairage, à retrouver sur le site RTL.fr.

Comment participer ?

En tant qu'élu, quelle est votre première mesure ? Envoyez-nous votre proposition par écrit à moimaire@rtl.fr, ainsi que vos coordonnées.



Autre possibilité : si vous disposez d'un dictaphone sur votre smartphone, enregistrez vos idées, en commençant par : "Moi maire, je propose de...". Il suffit ensuite de nous envoyer le fichier par maire (moimaire@rtl.fr), sans oublier d'indiquer vos coordonnées.



Vos propositions seront sélectionnées et diffusées sur RTL et à retrouver sur RTL.fr

