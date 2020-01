Municipales à Paris : "Il fallait trancher dans le vif", dit Christian Jacob sur RTL

publié le 23/01/2020 à 09:01

Après les présidentielles, les législatives, les européennes, "trois défaites successives" selon Christian Jacob, l'enjeu des municipales est "déterminant". Ces élections sont "le moment où on pourra remettre le pied sur la terre ferme pour pouvoir effectivement rebondir parce que nous avons des maires sortants qui sont reconnus, de bons candidats", indique le président des Républicains. "Je suis plutôt confiant", ajoute-t-il.

Dans le XVe arrondissement de Paris, deux candidats LR s'affrontent, même situation à Marseille. "Nous avons un sujet dans un arrondissement à Paris, La République en Marche dans 17 arrondissements", rappelle-t-il. "Nous avons demandé à Philippe Goujon qu'il s'engage clairement à soutenir Rachida Dati. Il nous dit 'Votez pour moi, une fois que je serai élu je verrais à qui j'apporte mes voix', ça n'est pas acceptable", pour Christian Jacob.

"On était dans cette situation invraisemblable où si vous êtes électeur dans le XVe et que vous voulez voter pour Rachida Dati et les Républicains, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne savez pas à qui le maire d'arrondissement apportera ses voix. Donc il fallait trancher dans le vif et nous avons tranché", affirme le président LR.

C'est ainsi que Christian Jacob a pris la décision de proposer une nouvelle investiture avec Agnès Everen, élue du XVe, présidente de la fédération des Républicains de Paris, une jeune femme très engagée en politique", conclut-il.