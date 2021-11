La campagne du Conseil de l'Europe sur le hijab "m'a énormément choquée", confie Sarah El Haïry

Le Conseil de l'Europe a lancé la semaine dernière une campagne visant à célébrer la diversité et "la liberté dans le hijab". Celle-ci montrait des portraits de plusieurs jeunes femmes, voilées sur une seule moitié de l'image. En France, elle a fait l'objet d'une vive polémique.

"C'est une campagne qui m'a énormément choquée parce qu'elle prône une vision communautaire, communautariste et elle est à l'opposé même de la vision de la France", affirme Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, invitée de RTL Midi. "C'est une chose de prôner la liberté de conviction et la liberté religieuse. C'en est une autre de défendre et de lutter contre toutes les discriminations. Mais cette campagne, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle a été diffusée, est condamnable", poursuit-elle.

"C'est pour ça que la France a saisi immédiatement son réseau diplomatique et a fait savoir sa vive condamnation et désapprobation, ce qui a amené d'abord à un retrait sur les réseaux sociaux mais on n'est pas dupes", assure la secrétaire d'État. "On souhaite un retrait total et la non-diffusion de cette campagne, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux", conclut Sarah El Haïry.