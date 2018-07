publié le 31/10/2017 à 23:47

"Il semble que ce soit une nouvelle attaque par une personne très malade et dérangée", a estimé le président américain, Donald Trump, sur Twitter, ajoutant que les forces de l'ordre suivaient la situation de près. Le président Trump a conclu par un rageur "NOT IN THE USA" son message. Une heure plus tard, il a ajouté qu'il ne fallait pas "laisser Daesh revenir ou pénétrer" sur le territoire américain à la suite de leur défaite au Moyen-Orient.



Le ton de son épouse, Melania Trump, était plus mesuré. La Première dame a également réagi sur Twitter, en adressant ses pensées à New York. "Mon cœur se brise pour New York aujourd'hui. Pensées et prières", a écrit la première dame des États-Unis.

Au moins huit personnes ont perdu la vie, six sont décédées sur place et deux sont mortes à l'hôpital dans cet acte terroriste survenu dans l'après-midi de mardi 31 octobre. Au moins douze personnes ont été blessées. Après la sécurisation des lieux, la parade d'Halloween a été maintenue. Bill de Blasio a toutefois appelé à la vigilance. Des policiers supplémentaires vont être déployés, a-t-il annoncé.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 octobre 2017

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 octobre 2017

My heart breaks for #NYC today. Thoughts & prayers as we monitor the situation. — Melania Trump (@FLOTUS) 31 octobre 2017

Donald Trump a particulièrement utilisé Twitter après l'acte terroriste survenue à New York, mardi 31 octobre. Après avoir estimé que cette attaque à la voiture bélier qui a touché New York était le fait d'un homme "malade et dérangé", le président américain a ensuite orienté les débats sur la politique d'immigration américaine. Il a ensuite présenté ses condoléances aux proches des victimes. Dans un dernier tweet, Donald Trump a annoncé qu'il avait demandé l'accélération du programme de renforcement du contrôle des étrangers, auprès du département de la Sécurité intérieure.