publié le 31/10/2017 à 20:48

Scènes de panique à New York. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées par un conducteur mardi 31 octobre dans l'après-midi dans le sud de Manhattan, près du Mémorial du 11-Septembre et de la mairie de le ville-monde, ont indiqué les autorités new yorkaise. Selon les médias américains, les policiers ne recherchent personne d'autre.



Vers 15 heures, heure locale, un homme au volant de sa voiture s'est inséré sur une piste cyclable avant de foncer sur des gens, indique le NYPD sur Twitter. Il a ensuite continué sa course folle en direction du sud de la ville et est entré en collision avec un autre véhicule. C'est à ce moment que le conducteur est sorti de l'habitacle, une arme factice en main. Les policiers l'ont blessé par balles avant de l'appréhender.

#Breaking: Shooting in lower Manhattan. West side highway is shut down #NYshooting pic.twitter.com/ZYrgDvTXNQ — Nico Maounis (@nicomaounis) 31 octobre 2017

Les faits étaient terminés vers 16 heures (20 heures GMT) et "il n'y a plus de menace active", a tweeté un porte-parole de la mairie. Le maire démocrate de la ville, Bill de Blasio, devait se rendre sur les lieux de l'incident.