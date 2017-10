publié le 31/10/2017 à 22:29

Mardi 31 octobre, il est 15h05 dans le sud de Manhattan lorsqu'un homme a percuté de nombreux cyclistes en prenant une piste cyclable à contre-sens, au volant d'une camionnette louée auprès de Home Depot, sur près d'un kilomètre. Cette dernière a terminé sa course en percutant un bus scolaire sur la grande artère de Houston Street.



Au moins huit personnes ont perdu la vie - six sont décédées sur place et deux sont mortes à l'hôpital - et au moins onze personnes ont été blessées dans cet "acte terroriste", a annoncé le maire de la ville, Bill de Blasio.

Lors d'une conférence de presse organisée au sud-ouest de Manhattan, en présence du chef de la police new-yorkaise et du gouverneur de l'État de New York, le maire démocrate de New York a déploré "une tragédie horrible, un acte de terreur lâche".



Un homme de 29 ans arrêté

Le conducteur de la camionnette est un homme de 29 ans. Il a quitté son véhicule, deux armes factices - un fusil à air comprimé et un fusil de paint-ball - dans les mains. C'est alors que la police a ouvert le feu sur lui et touchait l'individu à l'abdomen. Blessé, l'individu, dont l'identité et le profil n'ont pas été révélés, a été transporté à l'hôpital. Il aurait crié Allahou Akbar avant d'être interpellé. Un paint-ball a été retrouvé sur la scène de crime.

La parade d'Halloween maintenue

Après la sécurisation des lieux, la parade d'Halloween a été maintenue, malgré l'appel à la vigilance du maire. Des policiers supplémentaires vont être déployés, a annoncé le maire de New York.



La réaction de Donald Trump

Le président Donald Trump a qualifié l'homme de "personne très malade et déséquilibrée" sur Twitter. "Les forces de l'ordre suivent cela de près : PAS AUX USA", a déclaré le président lui-même natif de New York. "Nos pensées et nos prières vont à ceux touchés" par cet attentat, a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders.

Première attaque terroriste faisant des morts depuis 2001

Il s'agit du premier attentat terroriste faisant des morts à Manhattan depuis le 11 septembre 2001. La dernière attaque jihadiste à New York date du 17 septembre 2016, lorsqu'un jeune Américain d'origine afghane, Ahmad Rahimi, a posé deux bombes dans le quartier huppé de Chelsea. Une seule a explosé, faisant une trentaine de blessés légers.