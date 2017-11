Des ambulances arrivent sur le lieu de l'attaque à New York.

publié le 01/11/2017 à 04:18

Cinq ressortissants argentins sont décédés à la suite de l'attaque à la voiture bélier qui a frappé Manhattan mardi 31 octobre aux environs de 15 h, heure locale. Le gouvernement argentin a publié un communiqué pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. Un sixième ressortissant a été admis au Presbitarian Hospital de Manhattan.



Anciens de l'école Polytechnique de Rosario, à 300 kilomètres au nord de Buenos Aires, ils étaient à New York pour fêter les trente ans de leur diplôme au sein d'un groupe d'ex étudiants.

Plus tôt dans la soirée, c'est le ministre des affaires étrangères belge, Didier Reynders, qui avait révélé la présence d'une femme de nationalité belge dans la liste des victimes décédées. Trois autres ressortissants belges figurent par ailleurs parmi les blessés.

En pleine période d'Halloween, fête importante aux États-Unis, de nombreux touristes étrangers étaient présents à New York.



L'attaque considérée par les autorités comme terroriste, a causé au moins huit morts et fait au moins douze blessés.