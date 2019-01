publié le 31/01/2019 à 05:29

Les débats ont été tendus cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés ont donné leur feu vert à l'une des mesures phares de la proposition de loi anticasseurs : la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester, à l'image de ce qui existe déjà pour les supporters violents dans les stades. De la pure folie pour le député Charles de Courson (Libertés et territoires).



"On se croit revenu sous le régime de Vichy", a-t-il lancé dans l’hémicycle, suscitant de vives protestations. "Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a des raisons sérieuses de penser (...) que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy", a-t-il expliqué. "C'est une pure folie que de voter ce texte".

Les députés qui ont par ailleurs voté la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations Il sera désormais passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - L'homme qui a tué une personne et en a blessé cinq autres à Bastia hier s'est suicidé. Tout serait parti d'un différend entre voisins, lié à un chien, selon la procureure de Bastia.



Société - Les retraités manifestent aujourd'hui pour réclamer l'annulation complète de la hausse de la CSG et dénoncer la politique du gouvernement à leur égard. À Paris, le cortège partira à 14h de la Place d'Italie, direction Bercy.



Football - À Nantes, c'est un match très particulier qui s'est joué face à Saint-Étienne à la Beaujoire. : le premier depuis la disparition d'Emiliano Sala. Un moment d'émotion et de communion.