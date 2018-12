publié le 18/09/2018 à 07:42

Une officialisation dans les jours à venir. C'est en tout cas ce qu'affirme L'Express concernant la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone. "Une seule chose compte pour moi, la manière dont je serai perçu à Barcelone", répond d'ores et déjà l'ancien premier ministre, à ceux qui l’accusent d'opportunisme politique.



Ce nouveau défi électoral en fera presque oublier que Manuel Valls a été élu aux dernières élections législatives, député de l'Essonne. D'après le site Nosdéputés.fr, l'élu n'a pas siégé à l'Assemblée nationale depuis le 16 juillet dernier.

Dans sa circonscription, les habitants ne l'ont pas plus croisé que les députés. Dans un reportage du HuffPost, un électeur juge que "faire campagne dans un autre pays relève un petit peu de l'opportunisme pur. Ça me parait totalement incompatible. Être député, c'est être à l'écoute et s'investir dans les problèmes des gens. Être un peu partout, je pense que c'est prendre les choses à la légère, c'est être nulle part".



Selon la cheffe de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, Manuel Valls "devrait démissionner" de son poste de député dans l'hypothèse où il officialiserait sa candidature à la mairie de Barcelone.



"On ne peut pas être élu de la République française et en même temps, mener une campagne à Barcelone", a-t-elle estimé sur le plateau de l'émission Dimanche en politique sur France 3.