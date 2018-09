publié le 23/09/2018 à 17:16

Voilà qui risque de provoquer des remous au sein de la majorité présidentielle. Au lendemain de la publication d'une vidéo du Journal du dimanche montrant Marcel Campion déblatérer des propos homophobes, les réactions politiques affluent pour condamner ces paroles, notamment de la part de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement d'Édouard Philippe qui a estimé qu'il s'agissait de "l'homophobie la plus crasse", et appelant à une lourde condamnation.



Mais dans les rangs de la majorité présidentielle, une voix s'est élevée pour prendre la défense du "roi des forains". Joachim Son-Forget, député La République En Marche (REM) des Français de l'Étranger a pris la défense de Campion. "Non ce n'est pas homophobe, écrit-il. Il suffit d'écouter en entier de quoi il parle, certes maladroitement, mais pas de sexualité. Je trouve même de bon aloi ses propos personnels sur Mourousi et "Didine" qui sont la clé de lecture de ce propos", écrit le parlementaire dans un premier tweet.

Les tweets de Joachim Son-Forget Crédit : Capture d'écran Twitter

Joachim Son-Forget ne s'en tient pas là et dans un deuxième tweet, il persiste et signe : "Sans compter que la merde (sic) place Vendôme, maintenant qu'on en reparle, oui c'était le royaume du mauvais goût, plug ou pas plug", écrit le député, en référence aux propos de Marcel Campion qui évoquait une installation qui avait été faite place Vendôme pour Noël il y a deux ans. "Vous savez le truc qu'il se mettent dans le fion, pour les pervers là", a dit le forain, qui s'en est aussi pris à Bruno Julliard, premier adjoint démissionnaire d'Anne Hidalgo, qui a d'ores et déjà fait part de son intention de porter plainte.

Face au tollé qu'il a provoqué sur le réseau social, Joachim Son-Forget s'est ensuite défendu par le même biais. "Moi homophobe Stan (en répondant à Stanislas Guerini, aussi député REM, ndlr), évidemment non... Je parle juste d'un problème général où quand vous voulez faire comprendre quelque chose de tout à fait normal mais n'était pas accepté au temps où les gens de 80 ans ont grandi, le mieux n'est pas de les lyncher ici mais de leur expliquer sans violence".



Dans un autre tweet, il affirme que le "name & shame et lynchages publics sont une menace pour la démocratie et la justice. (...) Oui au bénéfice du doute et au droit à se défendre pour tous, non à l'homophobie", poursuit le député.

