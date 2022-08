"Koh-Lanta" à la prison de Fresnes : Macron apporte son soutien à Dupond-Moretti

"Beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons". Emmanuel Macron a pris la parole lors du premier conseil des ministres de la rentrée, ce mercredi 24 août. Le président de la République a réagi à l'épreuve de karting organisée dans la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne.

La veille, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé sur Twitter la publication d'une circulaire pour fixer "les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison", désormais "soumis à une validation expresse de la direction de l'administration pénitentiaire".



"Le garde des Sceaux a eu raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire", a déclaré Emmanuel Macron. "La peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer (...) Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste, on ne peut pas tout faire", a insisté le chef de l'État.

Dupond-Moretti critiqué de toutes parts

Le soutien du président de la République à son garde des Sceaux intervient au moment où Eric Dupond-Moretti est la cible de critiques de la part de la droite et de la gauche. Sur Franceinfo, l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard a déclaré : "Quand je lis les tweets qui consistent à dire que la prison, ce serait devenu le Club Med, j'invite les personnes qui disent ça à venir en prison, notamment à Fresnes".

A droite, le député LR Eric Ciotti s'est justement insurgé : "Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié". Du côté du MoDem, l'ancienne magistrate Laurence Vichnievsky estime, dans Le Figaro, que l'on organise des compétitions sportives en prison, c’est une bonne chose, mais le karting qui a une dimension uniquement ludique n’a pas sa place".

Afin de mettre un terme à la polémique, Eric Dupond-Moretti a réagi à la polémique depuis la prison de Fleury-Mérogis le lendemain des critiques. "Si j’avais su qu’une course de karting se déroulerait dans l’enceinte de la prison, j’aurais mis un véto très clair". Une version confirmée par le rapport d’enquête remis ce mardi au ministre, consulté par RTL. Personne au sein de la chancellerie n'oppose son véto. Jusqu'au cabinet du ministre, qui valide sans demander le détail des épreuves, selon le rapport.

