"Koh-Lanta" à la prison de Fresnes : que contient le rapport de l'enquête administrative ?

Après plusieurs jours de polémiques autour de la prison de Fresnes, un rapport d'enquête administrative, réclamé par Éric Dupond-Moretti, a été rendu public, mardi 23 août. Il apporte de premières explications sur ce qu'il s'est passé, fin juillet. Des détenus avaient alors fait du karting, du tir à la corde, des épreuves inspirées du jeu télévisé Koh Lanta.

Dans les grandes lignes, le rapport reprend les arguments largement diffusés par la chancellerie. Et en premier lieu, le fait que la liste des épreuves, et en particulier le karting, n'a jamais été portée à la connaissance du ministre de la Justice. Dans le détail, on apprend que le cabinet du ministre a accepté, deux jours avant le jour J, la tenue du Kohlantess, un Koh Lanta des cités, et sa médiatisation - et sans demander de programme précis.

Le directeur de la prison de Fresnes, lui, a validé le principe de l'événement au départ, en juin. Mais il est ensuite parti en congé pendant le montage de l'opération en juillet. Il n'a découvert le détail des épreuves qu'à son retour. Quant à la directrice de la communication de l'administration pénitentiaire, elle était également en repos. Le rapport préconise donc la mise en place d'un circuit de validation efficace "pour la médiatisation des projets qui valorisent l'insertion socio-culturelle en prison". Un projet qualifié de complexe.

Les auteurs du rapport ne relèvent de faute ni dans la nature de l'événement, ni dans le profil des détenus sélectionnés.

