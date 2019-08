Julie Gayet publie pour la première fois une photo avec François Hollande

publié le 01/08/2019 à 10:09

Julie Gayet et François Hollande, dont l'histoire a été révélée au grand jour il y a quatre ans, ne se cachent plus. Sur Instagram, l'actrice et productrice a posté un premier selfie en amoureux, lors d'un concert au festival Jazz in Marciac (Gers), le 28 juillet 2019.

Comme le rapporte La Dépêche, Julie Gayet et François Hollande étaient en vacances dans la région et ont profité des concerts du festival. D'ailleurs, avant le show de dimanche, l'ancien président de la République a encouragé les élèves de le section jazz du collège de Marciac. Les amoureux ont ensuite applaudi le groupe Kimberose et l'artiste Beth Hart.

Depuis, Julie Gayet est de retour à Paris où elle fait la promotion de C'est quoi cette mamie ?, en salles le 7 août 2019. Suite du film C'est quoi cette famille ?! , Julie Gayet y reprend son rôle de Sophie avec Julie Depardieu et Lucien Jean-Baptiste, entre autres. Pour C'est quoi cette mamie ? l'actrice partage l'affiche avec Chantal Ladesou.