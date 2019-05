publié le 27/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 27 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui n’est pas tête de liste mais tête d’affiche au théâtre dans « Un grand cri d’amour » : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête dont le taux d’abstention est de 100% sur les bonnes réponses : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui peut faire redresser n’importe quel parti : Marcela Iacub.



Une Grosse Tête, tête de liste du parti des humoristes européens : Pierre Palmade.



Une Grosse Tête qui ne s’intéresse qu’à une seule élection européenne : La Ligue des Champions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dont le taux de bonne réponse correspond au score de la liste de Francis Lalanne aux Européennes : 0,6% : Stéphane Plaza.

