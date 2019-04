A La Bonne Heure avec Julie Depardieu

publié le 08/04/2019 à 12:30

Le 14 avril prochain au Théâtre des Champs Elysées, l’Orchestre Lamoureux fêtera le printemps en mettant en lumière une pianiste et compositrice incontournable de l’Histoire de la musique, Clara Schumann. Ce concert est né d’une ambition intime des musiciens de l’Orchestre : jeter des ponts entre littérature et musique et faire la part belle aux femmes.



L’Orchestre Lamoureux interprètera à cette occasion trois œuvres contrastées : Le Concerto pour piano n°2 de Clara Schumann, L'Ouverture de Genoveva de son mari Robert en introduction et La Symphonie n°2 de Brahms en conclusion, monument de la symphonie allemande.

Pour guider les spectateurs dans ce voyage, le choix s’est porté sur la pianiste Marie Vermeulin, et Darrell Ang, jeune chef coutumier des plus grands orchestres internationaux. Julie Depardieu les rejoindra pour rythmer le concert avec des extraits de la correspondance entre Clara Schumann, Robert Schumann et Brahms.

"Les amoureux de Clara", le 14 avril 2019 au Théâtre des Champs Elysées (Paris)

La vie de Clara Schumann, c’est celle d’une passion et d’un sacrifice. Quand Clara Wieck rencontre Robert Schumann à Leipzig, elle a 8 ans, lui 17. Il vient prendre des cours de piano chez son père, Friedrich Wieck, célèbre professeur qui a fait de sa fille Clara une musicienne virtuose, se produisant en public dès l’âge de dix ans.



Les années passent, l’un et l’autre composent, se produisent dans toute l’Europe, deviennent célèbres. En réalité, les deux amants-musiciens créent leurs mélodies en songeant l’un à l’autre, car une indéfinissable alchimie les lie. Pendant leurs années de mariage, Clara met en retrait sa carrière d’artiste pour se consacrer à son cher et tendre et surtout à leurs huit enfants.



Lorsque Robert Schumann s’effondre dans la maladie, Clara renoncera définitivement à son art. Elle demeure cependant l’une des plus grandes pianistes de son époque et ses œuvres sont baignées de ce sentiment amoureux qui l’habita toute sa vie.

Les amoureux de Clara au Théâtre des Champs Elysées le dimanche 14 avril à 17h.

