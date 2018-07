publié le 30/07/2018 à 11:24

Julie Gayet rompt le silence et s'exprime sur sa relation avec François Hollande. L'actrice assure même dans une interview au Parisien, publiée dimanche 29 juillet, que "beaucoup de gens espèrent son retour". La comédienne et productrice revient sur le retour de l'ancien chef de l'État en politique alors qu'elle est actuellement en tournage dans le sud de la France pour la série Soupçons de France 3.



Dans l'entretien, la star souligne qu'ils ont toujours séparé leurs vies professionnelles. "Il est de toute façon à mes côtés, quoi qu’il arrive. Et moi du sien. On a fait nos carrières, nos vies comme cela et je ne l’imagine pas autrement. Ce qui est important aujourd’hui, et je le vois quand on sort, c’est qu’il y a une vraie attente, beaucoup de gens espèrent son retour".

Également interrogée sur l'humour de François Hollande, elle déclare que ça n'est pas qu'une réputation. "Son humour est légendaire ! confie l'actrice. C’est vraiment quelqu’un de très très drôle et tous les gens qui le côtoient vous le diront."