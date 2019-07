Festival d'Avignon : François Hollande monte sur scène le temps d'une soirée

et AFP

De passage au Festival d'Avignon samedi soir, François Hollande ne s'était sans doute pas imaginé monter sur scène. Pourtant, en pleine représentation de “Nous l’Europe, banquet des peuples”, auquel il assistait, une comédienne est descendue de la scène pour inviter l'ancien président de la République à rejoindre la troupe sur scène.

Pas du tout intimidé par l'exercice, l'ancien chef de l'État a pris la parole pendant près de 15 minutes pour exposer sa vision de l'Europe et répondre aux questions des comédiens. Plusieurs photos ont été partagées sur les réseaux sociaux, où on peut voir l'ancien locataire de l'Élysée, chemise déboutonnée, au milieu de la troupe de comédiens.

"Nous l'Europe, banquet des peuples", est un long poème écrit par Laurent Gaudé et mis en scène par Roland Auzet. Il laisse place chaque soir à une personnalité et a pour but de confronter la parole politique à la parole citoyenne sur le thème de l'Europe.

"Nous l'Europe" de Laurent Gaudé et Roland Auzet. François Hollande était le premier grand témoin invité à monter sur scène, interrogé par les comédiens

"Ils (les nationalistes) ne veulent pas que les pays quittent l'Europe, ils veulent que l'Europe s'arrête. C'est un combat politique".

M. Hollande en a profité pour faire une sorte de mea culpa: "mon regret, c'est de pas avoir su partager l'engagement européen au plus grand nombre de Français".Autre "remord" comme ex-président, c'est la question des réfugiés.