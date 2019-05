Jordan Bardella est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 02/05/2019 à 14:02

À 22 jours des élections européennes, la tête de liste, Jordan Bardella, et ses principaux colistiers ont participé, mercredi 1er mai, à un "banquet patriotique", avant une prise de parole de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national.



Selon une étude Harris interactive et Agence Epoka pour RTL, Le Figaro et LCI parue dimanche 28 avril, la liste du Rassemblement national est créditée de 21% d'intentions de vote, derrière celle de Renaissance portée par La République En Marche, à 23,5%.

Marine Le Pen entend "nationaliser" le scrutin, et a déjà appelé à "voter pour exprimer (ses) désaccords avec la politique nationale d'Emmanuel Macron".

