Jordan Bardella est l'invité du Grand Jury

et AFP

publié le 27/06/2019 à 14:01

Jordan Bardella, deuxième vice-président du Rassemblement national, a apporté son "soutien" à la grève des pompiers qui démarre mercredi, jugeant "légitimes" leurs revendications pour plus de moyens.

"Le gouvernement doit cesser avec le mépris et arrêter de faire la sourde oreille à leurs revendications légitimes", a estimé Jordan Bardella dans un communiqué. Cette grève annoncée du 26 juin au 31 août "est révélatrice d'un ras-le-bol qui doit être pris en compte et entendu. Avec les urgentistes, c'est toute la chaîne du service public de secours qui est en crise et au bord de la rupture", ajoute le responsable du RN.

Concernant le Rassemblement national, l'eurodéputé a appelé à ne pas "prêter d'intentions qu'elle n'a pas" à Marion Maréchal, en récusant toute "rivalité" avec sa tante Marine Le Pen. "Ne lui prêtez pas des intentions qu'elle n'a pas", a plaidé sur RTL la tête de liste du RN aux dernières élections européennes.

