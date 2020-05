publié le 19/05/2020 à 11:20

Deux semaines après le début de la première phase de déconfinement, Emmanuel Macron fait un premier bilan de sa gestion de la crise du coronavirus. Interrogé par BFMTV, le président de la République affirme que sur les masques, "les choses ont été dites, les choses ont été gérées".

Le chef de l'État réfute des éventuelles erreurs de communication sur la pénurie de masques. "Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui je pense était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement et une production renforcés et nous n'avons jamais été en rupture".

Emmanuel Macron concède néanmoins "des manques" et "des tensions" qui devront être regardés de plus près et "corrigés pour prévenir". Le président de la République en appelle à "l’honnêteté collective". "Au début du mois de mars, personne ne parlait des masques parce que nous n'aurions jamais pensé être obligés de restreindre la distribution pour les soignants", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron: "Nous n’avons jamais été en rupture" de masques pic.twitter.com/biluHsVhN4 — BFMTV (@BFMTV) May 18, 2020

En tenant ces propos, Emmanuel Macron a relancé contre lui les oppositions. A commencer par Marine Le Pen qui a tweeté : "Comment le président peut-il oser dire cela alors que son gouvernement a menti sur l'utilité même des masques justement pour cacher la pénurie ?". Dans la même lignée, Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement national et Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France ont critiqué sévèrement le président.