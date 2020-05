"L'homme jeté aux chiens" : le suicide de l'ancien premier ministre Pierre Bérégovoy

publié le 04/05/2020 à 21:01

A la une de l’heure du crime, l’un des faits divers les plus marquants des dernières décennies : la mort tragique de Pierre Bérégovoy, retrouvé agonisant, l’arme de service de son garde du corps près de lui. C’était le samedi 1er mai 1993, peu avant 18h30, au bord du canal de la Jonction, à Nevers, la ville dont il était le Maire.

C’est la première fois qu'un chef de gouvernement se donne la mort. Ce jour-là, l'ancien Premier ministre met fin à ses jours, sans un mot, le long d'un chemin de halage. Ce suicide a lieu dans un contexte particulier : l'homme politique est affecté par la défaite aux élections législatives du Parti socialiste, et par des affaires politico-financières auxquelles son nom est associé.

En effet certains de ses proches sont mis en cause pour « délits d'initiés », dans deux scandales qui se succèdent : le rachat douteux d’une grande banque française, la Société Générale, et l’affaire Péchiney, qui font la Une de la presse.

Lui-même est pris dans une tourmente médiatique à la suite de la révélation d'un prêt accordé pour l'achat d'un appartement parisien, par Roger-Patrice Pelat, un très proche ami de François Mitterrand.

Depuis 27 ans, des rumeurs remettent régulièrement en cause la version officielle du suicide de l’ancien Premier Ministre de François Mitterrand. S’agit-il d’un suicide ou d’un meurtre déguisé ?



Nos invités

Dominique Labarrière, journaliste indépendant auteur du livre « La mort de Pierre Bérégovoy : 20 ans de questions sans réponses » paru en 2013 au éditions de la Table Ronde.

Jean Garrigues historien, spécialiste d’histoire politique et auteur du livre « Les scandales de la République » paru chez Nouveau Monde Edition.

