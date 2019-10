publié le 04/10/2019 à 11:50

Jean-Marie Le Pen ne manque pas de souvenirs. Il publie le second tome de ses mémoires et fera une séance de dédicaces, ce vendredi 4 octobre. L'ancien président du Front national, devenu Rassemblement national, est désormais retraité.

Il n'est plus député européen et cultive avec nostalgie ses années au Front, même si sa fille ne veut pas lire son livre. Tout tient dans la cave de son manoir de Montretout sur les hauteurs de Saint-Cloud. Après l'entrée, derrière les grilles du manoir, une porte, un escalier étriqué et une buanderie. C'est dans ce sous-sol que l'on trouve 40 ans de vie politique, des affiches, des tracts et coupures de presse.

Du sol au plafond des vieux cartons marqués au feutre. Au hasard, un dossier rempli de fiches sur ses concurrents : des revues de presse sur François Bayrou, Christine Boutin ou encore Bruno Mégret, celle-ci est vide.

"Moi, je n'ai jamais été au pouvoir"

Sur une étagère, Lorrain de Saint Afrique, un proche de la famille Le Pen, montre des classeurs épais qui consignent tous les procès et procédures. Comme l'affaire du détail, en référence aux propos de Jean-Marie Le Pen.

Au milieu des photos, dans les archives politiques, on en trouve une de Marine Le Pen, il y a une bonne trentaine d'années. "Je n'ai pas le sentiment de m'être jamais conduit comme un salaud", dit le principal intéressé, Jean-Marie Le Pen. Sur la trace qu'il laissera dans l'histoire : "moi, je n'ai jamais été au pouvoir", dit-il.