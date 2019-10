En raison d'une "intervention chirurgicale", Marine Le Pen sera absente cette semaine

et AFP

Marine Le Pen sera absente toute la semaine des bancs de l'Assemblée nationale. Déjà écartée de l'hommage à l'ancien président Jacques Chirac lundi 30 septembre, elle le pourra pas non plus assister à l'hommage qui lui sera rendu dans l'hémicycle ce mardi 1er octobre. En effet son entourage a fait savoir que la présidente du Rassemblement national devait "subir une intervention chirurgicale à l’œil et serait donc absente cette semaine".

Pour rappel, la députée du Pas-de-Calais avait regretté de ne pouvoir venir rendre hommage à Jacques Chirac. "Je suis la présidente du premier parti de France et il est parfaitement naturel que je me rende aux obsèques de l'ancien président de la République qu'était Jacques Chirac", avait d'abord déclaré la présidente du Rassemblement national samedi. Après les réserves émises sur sa présence à la cérémonie par les proches de Jacques Chirac, elle y avait finalement renoncé à regret.

"C’est avec regret que nous prenons acte du refus de la famille Chirac de respecter les usages républicains, en permettant à tous les représentants élus du peuple français de se rendre demain à la cérémonie d’hommage à l’ancien Président", avait tweeté Marine Le Pen. Ce sont donc finalement des raisons médicales qui l'empêcheront également de lui rendre hommage, cette fois avec les députés à l'Assemblée nationale.

Pour rappel Jacques Chirac, qui a toujours refusé toute alliance avec l'extrême droite, avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen avant le second tour, déclarant qu'il n'y avait "pas de débat possible" face à "l'intolérance et la haine".