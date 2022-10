Emmanuel Macron fustige les "déclarations triomphalistes de Jean-Luc Mélenchon"

Lundi 24 octobre, la Nupes et le RN ont voté une motion de censure contre le gouvernement. Elle a remporté 239 voix, contre les 289 requises pour être adoptée. Invité de l'émission l'Événement, mercredi 26 octobre, Emmanuel Macron revient sur cette motion de censure. "J'ai entendu les déclarations triomphalistes de Jean-Luc Mélenchon 'à 50 voix près, on y était', mais qui est ce on", se questionne le chef de l'État, face à la journaliste Caroline Roux.

Le président de la République dénonce l'alliance de députés socialistes, écologistes, communistes, LFI avec ceux du RN. "Ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité", affirme Emmanuel Macron qui dénonce le "cynisme" et le "désordre", organisés par une "coalition baroque de la Nupes".

Le chef de l'État affirme que les électeurs de gauche n'ont pas voté pour des élus socialistes, communistes ou insoumis afin que ceux-ci s'allient avec le Rassemblement national. "Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté de l'ordre, du mérite, du travail", assure-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info