"Pourquoi continuer encore ?". François Hollande n'y est pas allé par quatre chemins pour attaquer son rival, Jean-Luc Mélenchon. Lors de l'émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, l'ancien président a été invité à poser une question au chef de file de la France insoumise.

Tandis que la question de la succession de celui qui a été trois fois candidat à l'élection présidentielle est dans tous les esprits au sein de la France insoumise, François Hollande préfère lui montrer la porte. Cette pique est un énième exemple de la détestation qui règne entre les deux personnalités politiques qui ont appartenu à la même famille politique, le Parti socialiste.

François Hollande tacle Jean-Luc Mélenchon. Et inversement. Lors de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique, l'ex-député des Bouches-du-Rhône avait ironisé sur l'appartenance politique de l'ancien président. "Qu'est-ce que François Hollande connaît à la mobilisation de gauche ? En quoi ça le concerne ?", lançait-il à l'émission Quotidien. En réponse, le journaliste précise : "Il était président socialiste non ?". "Président quoi ?", s'est-il moqué.

François Hollande n'a pas épargné le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Invité là encore à lui poser une question, celui qui affirme son opposition pleine et entière à la Nupes a réitéré "Pourquoi continuer encore ?".

