Les infos de 6h - Air France : la compagnie veut fermer ses bases décentralisées

publié le 30/03/2021 à 07:05

2020 a été une année noire pour Air France. Le groupe a subi une perte abyssale de sept milliards d'euros. Pour faire des économies, celui-ci envisage de fermer ses bases en région, notamment à Toulouse, Marseille et Nice. Cependant, l'abandon de ces bases décentralisées signifie de demander aux salariés de remonter à Paris, ce qui n'est pas du goût de tous.

L'annonce a été un coup de massue pour les 329 personnels navigants et commerciaux concernés. Ces derniers estiment ne pas coûter cher à la compagnie aérienne, eux qui ont, au contraire, accepté il y a dix ans des cadences plus importantes pour un salaire inférieur. "Nous, on a répondu présent à un projet de la direction en 2011 qui était déjà de réduire les coûts de l'entreprise en n'hébergeant plus les équipages de Paris dans des hôtels. On faisait venir des gens qui s'installaient ou qui étaient déjà originaires du coin : tous les soirs, ces gens rentraient chez eux à la fin de leur vol", explique Stéphane Pasqualini, chef de cabine et délégué syndical FO.

"Tous ces gens-là sont installés depuis 10 ans. Il y a des familles monoparentales, des gardes alternées, des parents âgés dont il faut s'occuper, quelque part tous ces gens-là voient leur vie anéantie", poursuit le syndicaliste.

Plusieurs élus, comme Éric Ciotti et Christian Estrosi, invitent Air France à revoir sa copie en mettant en avant les aides que l'État a récemment accordées à la compagnie pour la soutenir pendant la crise sanitaire.

