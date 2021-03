publié le 30/03/2021 à 08:23

L'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin publie ses mémoires Maintenant je vais tout raconter à l'âge de 81 ans. Un ouvrage dans lequel il revient sur l'effondrement de la rue d'Aubagne survenu le 5 novembre 2018, "Une trace indélébile", écrit-il.

Invité de RTL ce mardi 30 mars, Jean-Claude Gaudin explique que "ce drame terrible (le) hante tous les jours". "Il y a eu huit morts, j'y pense sans arrêt, confie-t-il.

Deux ans et demi après le drame, un ancien adjoint à la mairie de Marseille a été mis en examen et le collectif des victimes demande pourquoi les familles n'ont pas été reçues à la mairie.

"J'ai reçu les familles à l'Hôtel de ville et mes adjoints se sont occupés d'eux", rétorque Jean-Claude Gaudin. "Le préfet a demandé qu'on évacue 2.000 personnes. Je m'en suis occupé de ces 2.000 personnes. On les a logées dans les hôtels, on les a nourries, matin, midi et soir. On leur a trouvé des logements, sauf pour quelques récalcitrants qui refusent tous les logements qu'on leur propose".

Jean-Claude Gaudin estime qu'"on a l'habitude de rendre le maire responsable de tout". "Cependant, on est pas à l'abri de ce genre de drame", souligne-t-il. "À Paris, il y a eu quatre morts aussi rue de Trévise. Et on a pas dit que c'était madame Hidalgo qui était responsable", observe-t-il.