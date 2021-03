publié le 30/03/2021 à 07:39

Les proches d'une victime de la Covid-19 portent plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril. Une femme de 53 ans, habitante des Hauts-de-Seine est décédée en septembre dernier. Elle avait été testée positive au virus le SAMU n'avait pas voulu la prendre en charge alors qu'elle présentait des symptômes inquiétants.

Le premier appel au SAMU a eu lieu le 6 septembre. Patricia décrit sa fièvre, sa gorge qui brûle, le médecin la rassure : "Il n'y a aucune détresse, on ne va surtout pas aux urgences". Mais son état se dégrade, son frère décide de rappeler le lendemain alors qu'il vient d'acheter un oxymètre. "Je lui ai pris son taux d'oxygène dans le sang qui était très bas et là on me dit que l'oxymètre que j'ai ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas pris au sérieux."

