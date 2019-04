et Léa Stassinet

C'est un sujet qui divise. Faut-il faire revenir les jihadistes français et leurs enfants détenus actuellement en Syrie ? Le gouvernement avait dans un premier temps décidé de rapatrier les jihadistes menacés de peine de mort, mais l'expédition avait été annulée, sous le feu des critiques.



Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 7 avril, Yannick Jadot a pour sa part déclaré qu'il était favorable au rapatriement de tous les jihadistes en France, pour plus de sécurité. "Vous pensez vraiment que les Kurdes vont arriver à maintenir enfermés tous ces jihadistes pendant des années et des années ? À un moment ils vont être dans la nature", affirme le chef de file des écologistes pour les prochaines élections européennes.

"Je veux qu'ils soient jugés en France", a poursuivi Yannick Jadot, qui estime qu'"enfermés en France, nous serons beaucoup plus en sécurité que si on les laisse dans des camps dont nous ne connaissons pas les conditions de sécurité". La question des enfants de jihadistes a également été évoquée. Pour l'écologiste, "si on ne les rapatrie pas, ils se construiront dans la haine".