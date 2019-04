Yannick Jadot est l'invité du Grand Jury dimanche

et AFP

publié le 04/04/2019 à 14:35

Le temps de l'élection présidentielle semble bien loin. Main dans la main en 2017, Benoît Hamon, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann s'affronteront désormais lors des élections européennes du 26 mai prochain. Les sondages accordent pour l'instant l'avantage à Yannick Jadot, tête de liste EELV, autour de 8-9%, devant la liste Place publique allié au PS menée par Raphaël Glucksmann (5-6%) et celle de Générations par Benoît Hamon (entre 3 et 4%).



Candidat des écologistes à la présidentielle en 2017, Yannick Jadot avait alors accepté de se retirer au profit de Benoît Hamon, vainqueur de la primaire de la gauche. Raphaël Glucksmann, lui, avait corédigé le grand discours de Bercy du candidat socialiste.

Depuis les relations entre Yannick Jadot et Benoît Hamon se sont détériorées. "Benoît Hamon s'est projeté dans la création d'une écurie pour 2022. Moi, je lui ai dit que je n'allais pas devenir hamoniste", confiait la tête de liste EELV.

