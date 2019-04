publié le 07/04/2019 à 12:41

Les listes EELV et PS portent-elle un projet similaire pour ces élections européennes ? C'est en tout cas l'avis d'un Français sur deux, qui ne voient pas de différence entre les deux listes. Selon notre sondage Harris Interactive x Agence Epoka réalisée pour LCI, RTL et Le Figaro, 64% des électeurs écologistes estiment que les deux listes ont "des projets politiques proches", et ils sont encore plus nombreux du côté des électeurs du PS et de Place publique, qui sont 82% à le penser.



Interrogé à ce sujet sur le plateau du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Yannick Jadot a une fois de plus refusé toute alliance avec la liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann, fustigeant "une union de façade qui n'aurait pas de cohérence au Parlement européen".

"Il (Raphaël Glucksmann) siégera au sein du groupe socialiste au Parlement, et le chef de file de leur groupe, Frans Timmermans s'est battu pour le glyphosate et s'est prononcé en faveur de tous les accords de libre-échange", a rappelé Yannick Jadot qui estime que les socialistes du Parlement européen "votent pour cette Europe qui est devenue détestable car libérale et technocrate".

Le leader des écologistes a alors lancé un appel aux électeurs socialistes français : "Si vous voulez voter utilement pour l'écologie, l'humanisme et la solidarité, il faut voter pour Europe-Écologie-Les-Verts".