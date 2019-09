et AFP

publié le 28/09/2019 à 14:15

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement étrangers, dont Vladimir Poutine, ont déjà annoncé leur venue lundi à l'hommage à Jacques Chirac, a indiqué samedi l'Elysée. Outre le président russe, sont notamment attendus les présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les Premiers ministres libanais Saad Hariri, et hongrois Viktor Orban qui doivent participer au service solennel prévu lundi à 12H00 en l'église Saint-Sulpice.

Dès vendredi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ainsi que le Premier ministre belge Charles Michel avaient annoncé leur présence. Certains resteront au déjeuner prévu ensuite à l'Elysée.

